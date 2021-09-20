CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün, hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun." ifadelerini kullandı.Şahin Mengü kimdir? Şahin Mengü kaç yaşında, nereli? Şahin Mengü hayatı ve biyografisi! Gündem haberler için bizi takip edin.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Nisan 1948 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında: 73 yaşında

Nereli : İnebolu

Aslen Akhisarlıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. XXIII. Dönem CHP Manisa milletvekilidir. Eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir. Daha sonra yaptığı açıklamalarda sözünün arkasında olduğunu belirtmiştir. Bu konuda kendisine açılan hakaret davasını kaybetmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kızı gazeteci Nevşin Mengü'dür.

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