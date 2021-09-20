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Şahin Mengü kimdir? Şahin Mengü hayatını kaybetti!

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Şahin Mengü kimdir? Şahin Mengü hayatını kaybetti!

CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası CHP Eski Milletvekili Avukat Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Şahin Mengü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Şahin Mengü hayatı ve biyografisi nedir?

CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün, hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun." ifadelerini kullandı. Peki, Şahin Mengü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Şahin Mengü hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NEVŞİN MENGÜ'DEN İLK AÇIKLAMA!

Gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun" ifadelerini kullanmıştır.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü (d. 4 Nisan 1948; İnebolu, Kastamonu, ö. 20 Eylül 2021 Ankara) Türk siyasetçi, avukat.

Aslen Akhisarlıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. XXIII. Dönem CHP Manisa milletvekilidir.

Eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Kızı gazeteci Nevşin Mengü'dür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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