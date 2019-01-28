Şahin: "Erzincan Çeşitli Uygarlıklara Merkez Olmuştur"

Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından, düzenlenen"ERDEF'te Hasbihal" programının Ocak ayı konuğu Tarihçi-Akademisyen Tahir Erdoğan Şahin ooldu.

Yıllardır Erzincan ve yakın bölge üzerine yoğun araştırma yürüten Şahin, bilgilerini Ankara'da programa yoğun ilgi gösteren hemşerileriyle paylaştı.

Konuşmasına MÖ. IV. Binden itibaren Erzincan bölgesinde kurulan yerleşimler ve siyasi oluşumları anlatarak başlayan Tahir Erdoğan Şahin; Hurriler ve Hayaşalılar ve Urartululara kadar uzanan tarihini serüvenini ve önemli olayları nakletti. Bu medeniyetlerin güneyde Sümerlerden, doğuda İndus'a, kuzeyde Kafkasya'dan Horasan'a kadar olan alan içindeki konumu üzerine değindi. Erzincan'da eski medeniyetlere ait birçok eserin bulunduğunu örneklerle açıklayan Şahin;"Günümüzde tespit edilenler yanında araştırılması gereken ve kazılarla ortaya çıkarılacağını düşündüğümüz bir çok yapı olacaktır. Ancak bölgemizde yeteri kadar arkeolojik kazı ve araştırma maalesef yapılmamaktadır. Diğer Üniversiteler daha çok batı bölgelerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Erzincan Üniversitesi'nde acilen bu alanda çalışma yürütecek bir fakülte açılmalıdır" dedi.

Şahin Ön Asya'nın en eski inanç kültürlerinin Erzincan ve çevresindeki örnek yapılarının olduğu bilgisi yanı sıra bilinen ilk Ejderha kabartmasının da bu coğrafyada bulunduğu belirtti. Şahin; Erzincan bölgesinin diğer bölgelerle etkileşimini anlattı. Şahin konuşmasında"Erzincan'dan sallarla Basra'ya giderek ticaret yapılıyordu. Bu açıdan iki bölge arasında kültürel değişim ve etkileşim olmuştur" dedi.

Milattan sonra gerçek Hristiyanlığın Erzincan bölgesine yayıldığını belirten Şahin, daha sonra Gregoryan Ermenilerin ve Ortodoks Bizans'ın baskı, kıyım ve asimilasyonları ile bu insanların tapınak ve kiliseleri yıkarak üzerine kendi tapınaklarını yaptıklarını anlattı.

Konuşmasının sonuna doğru Erzincan'ın doğal güzelliklerinden de bahseden Tahir Erdoğan Şahin; "Bizans imparatorlarının bile yerleşim bakımından, güzellikleri bakımından hayal şehir dedikleri bir yerdir Erzincan. Bugün, ne tarihi kalıntılardan ve doğal güzelliklerden turizm olarak yararlanamıyoruz; yapılması gereken işlerden en önemlisinin Erzincan Ovası'nın betonlaştırılması yönündeki yanlış girişimlerden korunmasının gerekliliğini" vurguladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA