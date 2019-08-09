Şahin'den Japonya'daki "akıllı şehre" ziyaret

09.08.2019 11:14

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberindeki heyet, Japonya'nın Fujisawa kentinde Panasonic tarafından hayata geçirilen "akıllı şehirde" incelemelerde bulundu.

Özel bir şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji destekli kentsel kalkınma hedefiyle gerçekleştirdiği "akıllı şehir" uygulamaları sayesinde, doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve aynı zamanda kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle Japonya'nın Fujisawa kentinde Panasonic tarafından hayata geçirilen "akıllı şehri" ziyaret etti.

Ziyarette Şahin'e Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) temsilcileri, Panasonic Life Solutions Türkiye İş Geliştirme Sorumlusu Yusuke Toda ve diğer yöneticiler eşlik etti.

JICA tarafından koordine edilen 5 günlük ziyaret programı kapsamında Panasonic'in akıllı şehir projeleri başta olmak üzere, sosyal konutlar, enerji ve ulaşım alt yapıları konularındaki birçok örnek uygulama örneğinin yerinde incelenme imkanı bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akıllı şehirlere yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, JICA'dan alınan destekleri anlatmak ve bundan sonra hayata geçirilecek ilgili projeler için Panasonic'in uygulama örneklerini yerinde görmek üzere düzenlenen Japonya seyahatinin oldukça başarılı geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA