SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI
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SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, 2 gün etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sonucu istavritler kıyıya vurunca vatandaşlar balıkları kovalara ve çuvallara doldurarak evlerine götürdü.

BARTIN'da, 2 gün etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sonucu istavritler kıyıya vurunca vatandaşlar balıkları kovalara ve çuvallara doldurarak evlerine götürdü. Bu akşam sahili dolduranlar ise umduklarını bulamadı.

Amasra ilçesi Avara Göçgündemirci sahilinde deniz suyunun hızlı soğuması nedeniyle şoka giren istavritler iki gündür kıyıya vurdu. Balıkların kumsala vurduğunu duyan yüzlerce vatandaşlar ellerinde çuvallarla, kovalarla, el fenerleriyle sahile koştu. 500 metrelik sahil şeridi boyunca dizilenler ellerindeki fenerler yardımıyla kumsala vuran balıkları topladı. 2 gündür yaklaşık 2 tona yakın balığın toplandığı sahile bu akşam da vatandaşlar akın etti. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle, vatandaşlar bu kez umduklarını bulamadı. Kumsalda fenerleriyle bekleyenler elleri boş dönmek zorunda kaldı. Umutla beklemeye devam edenlerin görüntüsü ise ilginç anlar oluşturdu.

'HABERLERDE DUYDUK, 60 KİLOLUK KOVALARLA GELDİK'

Amasra'dan balık tutmak için geldiğini söyleyen Yaşar Ünal, şöyle konuştu: "Dün akşam Göçgündemirci sahilinde balığın karaya vurduğunu duyduk. İnsanlar kovaları dolduklarını söylediler. Biz de bu akşam geldik. Ama görünürde balık yok gibi bekleyeceğiz, artık bu gece yanımızda getirdiğimiz 2 kovayı doldurmayı düşünüyoruz. 60 kiloluk kovalarla geldik. Dün akşam tonlarca balık tutulmuş, haberlerde gördük. Bakalım biz tutabileceğiz mi?"

'BEN BALIKÇIYIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

Köyde balıkçılık yapan İrfan Kalafat, "Çok şiddetli poyraz 3 gündür devam ediyor. Deniz çok soğudu, balık şoka girerek, karaya vuruyor. Bu gece ilerleyen saatlerde balık bekliyoruz. Ufak tefek tuttuk ama az. Dün akşam biz zaten 200 kilo balık tuttuk. Yani 3 günde 2 tonun üzerinde balık tutulmuştur. Ama bu balık artık kesilir, çok az lodos eserse balık zaten kaçar, bundan 6 sene önce yaşamıştık. Ama bu kadar değildi. O zamanlarda da 1 gün sürmüştü. Bu kadar hiç görmedik" diye konuştu.

SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI
SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI
SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI
SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI
SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI
SAHİLE TOPLANANLAR BU KEZ UMDUĞUNU BULAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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