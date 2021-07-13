Son dakika haber! SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP DENİZE GİREN LİSELİ BARIŞ, KAYBOLDU

Son dakika haberi... Evrenseki Halk Plajı yakınında denize girdikten sonra kaybolan Barış Alagöz'ü arama çalışmalarına devam edildi.

Evrenseki Halk Plajı yakınında denize girdikten sonra kaybolan Barış Alagöz'ü arama çalışmalarına devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK-8) tarafından gerçekleştirilen aramalarda, dalgıçların su altında daha rahat çalışmasını sağlayan skuter arama cihazları da kullanıldı. Yaklaşık 1,5 kilometre açığa kadar yapılan aramalardan bir sonuç alınamazken, çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Dün Barış Alagöz'le en son birlikte olan ve denize girerken fotoğrafını çeken ablası da arama çalışmalarının yapıldığı yere geldi. Kardeşinin telefonundan bazı arkadaşlarıyla yaptığı WhatsApp konuşmalarını jandarma görevlilerine gösteren abla, o sırada görüntü alınmasına tepki gösterdi.

ARAMA YAPILIRKEN, TATİLCİLER DENİZE GİRDİ

Öte yandan, aramaların devam ettiği Evrenseki sahillerinde yerli ve yabancı binlerce tatilci denize girdi ve güneşlendi. Bazı turistler resmi üniformalı jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini şaşkınlık ve dikkatle izlerken, bir kısım tatilci de denize girip, güneşlenmeyi sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı