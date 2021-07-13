Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
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Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu

Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ablasına kıyıda fotoğraf çektirdikten sonra denize giren lise öğrencisi Barış Alagöz (15) kayboldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ablasına kıyıda fotoğraf çektirdikten sonra denize giren lise öğrencisi Barış Alagöz (15) kayboldu. Barış Alagöz'ün bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Manavgat'ın Evrenseki sahilindeki halk plajına dün saat 18.00 sıralarında gelen İMKB Ticaret Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Barış Alagöz, girdiği denizde kayboldu. Haber verilmesi üzerine gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleriyle bölgede bulunan su sporları firmalarının personeli tarafından yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Barış Alagöz'ün bulunması amacıyla Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve helikopter destekli arama çalışmaları devam ediyor.Sırtköy Mahallesi'nde oturan Barış Alagöz'ün dün ablasıyla birlikte denize girmek için geldiği, ablasına kıyıda hatıra fotoğrafı çektirdiği ve ardından denize girip kaybolduğu öğrenildi.


Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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