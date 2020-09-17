Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
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Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu

ABD'de bulduğu çöplerle heykeller yapan yerel sanatçı Jimmy Senda, sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyo içerisine sarılmış beyin buldu.

17.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:23

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşanan olayda, yerel bir sanatçı sabah yürüyüşünü yaparken kıyıda alüminyum folyoya sarılı beyin buldu.

Çöpten yaptığı heykellerle tanınan Jimmy Senda, yapacağı heykellere malzeme toplamak için sahilde yürüyüşe çıktı. Michigan Gölü kıyısında yaşanan olayda yürüyüş esnasında top şeklinde sarılmış bir folyo bulan Senda, folyoyu açınca içerisinde tavuk yemine benzer bir şeyler olduğunu fark etti. Detaylı inceleyince bunun beyin olduğunu fark eden Senda, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Sahilde çöp topladığı esnada aleminyum folyoya sarılı beyin buldu

"HAYVAN BEYNİ OLDUĞUNU KESİNLİKLE BİLİYORUZ"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelenmek üzere folyoya sarılı beyni götürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililerden biri "Bunun bir hayvan beyni olduğunu kesinlikle biliyoruz" dedi.

Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
Haber Yorumları (1)
ÇÖPÇÜ: yeni bir virüs taktiği olmasın
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