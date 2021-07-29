Sahil şeridinde yol çöktü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil şeridinde bulunan yolda meydana gelen çökme sebebiyle vatandaşlar mağdur oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil şeridinde bulunan yolda meydana gelen çökme sebebiyle vatandaşlar mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Vilayetler Birliği Tesislerinin bulunduğu Kalkın Köyü mevkiinde sahil şeridinde bulunan yol 5 metre çöktü. Büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, mağduriyetin giderilmesi için yolun bir an önce yapılmasını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı