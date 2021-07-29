Sahil şeridinde yol çöktü
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Sahil şeridinde yol çöktü

Sahil şeridinde yol çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil şeridinde bulunan yolda meydana gelen çökme sebebiyle vatandaşlar mağdur oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil şeridinde bulunan yolda meydana gelen çökme sebebiyle vatandaşlar mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Vilayetler Birliği Tesislerinin bulunduğu Kalkın Köyü mevkiinde sahil şeridinde bulunan yol 5 metre çöktü. Büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, mağduriyetin giderilmesi için yolun bir an önce yapılmasını istedi. - DÜZCE

Sahil şeridinde yol çöktü
Sahil şeridinde yol çöktü
Sahil şeridinde yol çöktü
Sahil şeridinde yol çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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