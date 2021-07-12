Sahil Güvenlik Komutanlığına "Üstün Cesaret Takdiri"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahil Güvenlik Komutanlığına "Üstün Cesaret Takdiri"

Sahil Güvenlik Komutanlığına 'Üstün Cesaret Takdiri'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından "Üstün Cesaret Takdiri'ne" layık görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından "Üstün Cesaret Takdiri'ne" layık görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın geniş kapsamlı itibarı ve personelimiz cesareti belgelendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama Kurtarma Timi, Uluslararası Denizcilik Örgütü Tarafından 'Üstün Cesaret Takdiri'ne' layık görüldü" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahil Güvenlik Komutanlığına "Üstün Cesaret Takdiri" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 21:41:54. #1.15#

title