Sahil Güvenlik Komutanlığına "Üstün Cesaret Takdiri"

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından "Üstün Cesaret Takdiri'ne" layık görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından "Üstün Cesaret Takdiri'ne" layık görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın geniş kapsamlı itibarı ve personelimiz cesareti belgelendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama Kurtarma Timi, Uluslararası Denizcilik Örgütü Tarafından 'Üstün Cesaret Takdiri'ne' layık görüldü" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı