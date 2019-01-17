Sahil Güvenlik Komutanı Kendir Çanakkale'de

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Helikopter ile Ayvacık'a oradan da kara yoluyla Küçükkuyu'ya gelen Kendir, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda Kıdemli Üsteğmen Can Çakıcı tarafından karşılandı.

Kendir'e burada görevli personeller tarafından yasa dışı geçişlerle mücadele ve diğer konularda brifing verildi.

Tuğamiral Ahmet Kendir'e ziyaretinde Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar, Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ve İzmir Grup Komutanı Albay Hasan Aldemir de eşlik etti.

Kendir ve beraberindeki heyet, daha sonra rıhtımda demirli bulunan TCSG 28 Botu ile Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığına gitti.

Kaynak: AA