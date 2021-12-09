Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Ahmet Bahadır, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Ahmet Bahadır ve beraberindeki Sahil Güvenlik Karadeniz İkmal Destek Komutanı Yarbay Tuncay Bakırcıoğlu ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Heyet Vali Çağatay ile bir süre makamda sohbet etti. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan Van Gölü üzerindeki faaliyetleri ile ilgili Vali Çağatay'a bilgi verdi.

Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığına yeni görevlerinde başarılar diledi. Heyet daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçün engellenmesi kapsamında denizlerimizde sürdürdüğü yoğun ve kesintisiz mücadeledeki tecrübelerini ve sahip olduğu denizcilik kültürünü Sayın Cumhurbaşkanımızın "Sahil Güvenlik Komutanlığının Van Gölü'nde konuşlanmasına" ilişkin kararları doğrultusunda Van Gölü'nde de milletimizin hizmetine 1 Eylül itibariyle başlamıştı.

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