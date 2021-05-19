Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
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Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
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Star TV'de bugün ekranlara Sahil Güvenlik filmi geliyor. 2017 yapımı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman çekildi? Hangi kanalda yayınlanacak?

Başrollerinde Dwayne Johnson ve Zac Efron gibi ünlü isimler bulunan Sahil Güvenlik filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte detaylar.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sahil Güvenlik filmi 19 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacak.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NE?

Sahil Güvenlik/Baywatch, kendisini işine adamış cankurtaran Mitch Buchannon'ın (Johnson) yeni küstah cankurtaran (Efron) ile arasındaki çekişmeyi konu alıyor. İkili de koyun güvenliği tehdit eden yerel bir suç planını ortaya çıkaracaklardır.

Yönetmen: Seth Gordon

Senaryo: Robert Ben Garant, Thomas Lennon, David Ronn, Jay Scherick, Damian Shannon, Mark Swift

Oyuncular: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra , Kelly Rohrbach, Charlotte McKinney, Pamela Anderson, Angelique Kenney, Hannibal Buress, Ana Flavia Gavlak, David Hasselhoff, Ilfenesh Hadera, Oscar Nuñez, Izabel Goulart, Rob Huebel, Jon Bass, Haviland Stillwell, Yahya Abdul-Mateen II, Amin Joseph

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Baywatch

Yapımcı Firma: Cold Spring Pictures, Contrafilm

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 12.05.2017

Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI

Dwayne Johnson - Mitch Buchannon

Zac Efron - Matt Brody

Alexandra Daddario - Summer Quinn

Kelly Rohrbach - C.J. Parker

Priyanka Chopra - Victoria Leeds

Jon Bass - Ronnie

Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden

Yahya Abdul-Mateen II - Garner Ellerbee

Rob Huebel - Don Thorpe

Hannibal Buress - Teknisyen Dave

Belinda - Carmen

Jack Kesy - Leon

Amin Joseph - Frankie

Izabel Goulart - Amber

Charlotte McKinney - Julia

Arian Foster - Kendisi

Seth Gordon - Helikopter pilotu

David Hasselhoff - Mitch

Pamela Anderson - Casey Jean Parker

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Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? - Haberler
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