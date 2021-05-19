Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Star TV'de bugün ekranlara Sahil Güvenlik filmi geliyor. 2017 yapımı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik ne zaman çekildi? Hangi kanalda yayınlanacak?
Başrollerinde Dwayne Johnson ve Zac Efron gibi ünlü isimler bulunan Sahil Güvenlik filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte detaylar.
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sahil Güvenlik filmi 19 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacak.
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NE?
Sahil Güvenlik/Baywatch, kendisini işine adamış cankurtaran Mitch Buchannon'ın (Johnson) yeni küstah cankurtaran (Efron) ile arasındaki çekişmeyi konu alıyor. İkili de koyun güvenliği tehdit eden yerel bir suç planını ortaya çıkaracaklardır.
Yönetmen: Seth Gordon
Senaryo: Robert Ben Garant, Thomas Lennon, David Ronn, Jay Scherick, Damian Shannon, Mark Swift
Oyuncular: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra , Kelly Rohrbach, Charlotte McKinney, Pamela Anderson, Angelique Kenney, Hannibal Buress, Ana Flavia Gavlak, David Hasselhoff, Ilfenesh Hadera, Oscar Nuñez, Izabel Goulart, Rob Huebel, Jon Bass, Haviland Stillwell, Yahya Abdul-Mateen II, Amin Joseph
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Baywatch
Yapımcı Firma: Cold Spring Pictures, Contrafilm
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Vizyon Tarihi: 12.05.2017
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI
Dwayne Johnson - Mitch Buchannon
Zac Efron - Matt Brody
Alexandra Daddario - Summer Quinn
Kelly Rohrbach - C.J. Parker
Priyanka Chopra - Victoria Leeds
Jon Bass - Ronnie
Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden
Yahya Abdul-Mateen II - Garner Ellerbee
Rob Huebel - Don Thorpe
Hannibal Buress - Teknisyen Dave
Belinda - Carmen
Jack Kesy - Leon
Amin Joseph - Frankie
Izabel Goulart - Amber
Charlotte McKinney - Julia
Arian Foster - Kendisi
Seth Gordon - Helikopter pilotu
David Hasselhoff - Mitch
Pamela Anderson - Casey Jean Parker