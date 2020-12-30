Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi
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Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi

30.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:21
Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi

Yılbaşı öncesi korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası'nda da etkin şekilde yürütülüyor.

Yılbaşı öncesi korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası'nda da etkin şekilde yürütülüyor. Yılbaşı öncesi tatilcilerin de akın ettiği Kuşadası'nda yılbaşını teknelerde geçirmek isteyenler için sahil güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.

Kuşadası sahil güvenlik karakol komutanlığına bağlı ekipler hem havadan helikopterle hem de denizden botlarla Kuşadası Körfezi'nde denetlemelerini hem gece hem de gündüz sürdürdü. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunan sahil güvenlik ekipleri ayrıca yılbaşı öncesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Marina ve balıkçı barınaklarında inceleme yapan sahil güvenlik ekipleri, yılbaşını teknelerde geçirmenin de yasak olduğunu belirterek, bu girişimlerde bulunanlar hakkında adli işlem başlatılacağını duyurdu. - AYDIN

Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi
Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi
Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi
Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi
Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi
Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:22:40. #1.15#
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