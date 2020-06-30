Sahibinden 3.000.000'a satılık film Corona virüs nedeni ile büyük bir darbe aldı. Birçok Film yayın sırası beklerken 27 Kasım'da vizyona girecek olan "Korku Takvimi" ismindeki sinema filmi, bir satış sitesinde 3.000.000 Tl ye alıcısını arıyor.

Yunus Şevik namı değer Çeken Adam'ın 2 senede hazırlayıp çekimlerini gerçekleştirdiği yapım; içinde cin hikayesi barındırmayan farklı bir Korku filmi olarak satılığa çıkarıldı.Korku türünün içinde Dram-Gerilim-Suç-Gizem gibi unsurları taşıyan"Korku Takvimi" isimli sinema filminin başrolünde Melisa Seda yer alırken Nevin Efe, Zafer Kora, Erdal Ayna, Rumeysa Sarıarslan, Muharrem Fındıcak, Nihat Yılmaz, Oktay Uncu yapımdaki önemli karakterlere hayat verdiler.Yönetmen Yunus Şevik ''Sektörde bu tarz durumlarda ellerinden bir şey gelmediğini, film çekmenin zorluklarını mizahi olarak vurgulamak için filmi satılığa çıkardığını, ilan açıklamasının ironi içerdiğini'' ifade etti. Satılık sinema filmi ilanı birçok kişi tarafından ilgi çekici bulununca paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Satış ilanından sonra en çok konuşulan film olan "Korku Takvimi" türünün ilk ve tek örneği olarak vizyonda neler yapacak merak konusu oldu.

KORKU TAKVİMİ SİNOPSİS;

Kimsesiz büyüyen Hülya'nın en büyük hayali ünlü bir oyuncu olmaktır. Ve bir gün beklediği başrol teklifi gelir. Fakat bilmiyordur ki o başrolü oynamayacak, hayat onunla acımasız bir şekilde oynayacaktır. Yakın arkadaşı Ebru ve rol arkadaşı Tahir ile film setine giderken karşılaştıkları talihsiz kazayla başlayan serüven, aslında en masum olay olacaktır.

Çekimlerin başladığı, hayallerine ulaştığı günün gecesi bilmediği ve anlam veremediği olaylarla karşılaşır. Kâbuslarındaki adam gerçekte kimdir? Ölmüş olan ailesi Hülya'dan ne ister? Ve cevabını bilmediği birçok soruyu çözmeye çalışırken kendisini kördüğümün ortasında bulacaktır. Kabus ve halüsinasyonlarla gerçekler arasındaki sınırlar zorlanacak, olaylar esrarengiz bir hal alacaktır. Kabullenmediği gerçeklerle yüzleşen Hülya'nın artık tek hayali başrol olmak değil, içine düştüğü karmaşık labirentten kurtulmaktır.

Kaynak: Bültenler