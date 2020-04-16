Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor
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Bartın, Güncel

Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor

Bartın'da Önder Sülü, tedavi için getirildiği hastanede yoğun bakıma aldı. Ambulansı takip ederek hastane önüne gelen köpeği, 5 gündür burada Sülü'yü bekliyor.

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16.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:23

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi için getirilen Önder Sülü'nün bulunduğu ambulansı takip eden köpeği 5 gündür hastanenin önünde bekliyor.

HASTANE PERSONELİ KÖPEKLE İLGİLENİYOR

Alınan bilgiye göre kentte pazar günü rahatsızlanan Önder Sülü, sağlık ekiplerince Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirildi. Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastanenin önüne geldi. Sülü'nün tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor. Hastane personeli ise gün boyu hastane bahçesinde duran köpeği severek besliyor.

"HASTANEMİZİN MASKOTU OLDU"

Hastane Radyoloji Teknikeri Ahmet Ramis Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin sahibinin 5 gün önce hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi. Hasta yakınlarından köpeğin ambulansın peşinden hastaneye kadar geldiğini öğrendiklerini ve o günden bu yana köpeğin hastane bahçesinden ayrılmadığını anlatan Öztekin, "Köpeğin bir adı var mı bilmiyoruz ama biz Cesur koyduk. Burada hastane personeliyle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Sürekli besliyoruz ve onunla ilgileniyoruz. Cesur, hastanemizin maskotu oldu. Köpeğin bu davranışı insanlığa güzel bir örnek. Biz de çok duygulanıyoruz." diye konuştu.

Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor

Kaynak: AA

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