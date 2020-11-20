Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı
20.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:13
Ardahan-Şavşat karayolu Sahara geçidinde etkili olan kar yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.
Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan, Ardahan- Artvin bağlantı yolu olarak bilinen 2640 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda mahsur kaldı.
ZİNCİRSİZ ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN YOK
Aniden başlayan kar yağışı nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı bölgede, Karayolları 183. Şube şefliği ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.
SÜRÜCÜLER BİRBİRLERİNE YARDIM ETTİ
Karayolları ekiplerinin de karla mücadele çalışması yaptığı yolda, ilerlemekte güçlük çeken sürücüler birbirlerinin araçlarını iterek ilerleyebildi. Ekipler, sürücüleri araçlarına zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı