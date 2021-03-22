Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!
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Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!

22.03.2021 20:22 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:42
Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası Başkanlığına Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? İşte, Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

Başkan

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018'den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Osman DEMİR
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