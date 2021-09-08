Şahangiller Espor, PUBG Mobile takımı ile yollarını ayırdı!
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Şahangiller Espor, PUBG Mobile takımı ile yollarını ayırdı!

Şahangiller Espor, PUBG Mobile takımı ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

sahangillerspor PUBG Mobile takımıyla karşılıklı olarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ülkemiz espor organizasyonlarından Şahangiller espor, PUBG Mobile takımı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla taraftarları ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon tarafından yapılan paylaşımda, PUBG Mobile takımı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ve takım oyuncularına verdikleri emekler için teşekkür edildi.

PUBG Mobile takımımız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz."

Şahangiller espor PUBG Mobile takımını Nisan ayında duyurmuştu. Yaşanılan bu ayrılık ile birlikte PUBG arenasından ne kadar uzak kalacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ayrılık hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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