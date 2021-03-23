Şahangiller Espor her oyunda bir takım mottosuyla geliyor!
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Şahangiller Espor her oyunda bir takım mottosuyla geliyor!

23.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:48
Şahangiller Espor her oyunda bir takım mottosuyla geliyor!

Şahangiller Espor(sahangillerspor) HADO oyununda mücadele edecek kadrosunu seçmeler ile belirliyor.

Şahangiller Espor instagram adresinden yaptığı bir paylaşım ile HADO'da mücadele edecek kadrosunu duyuracağını açıkladı.

"Ülkemizi HADO Esporda temsil edecek kadromuzu seçmek için çalışmalara başladık bile!" notu ile paylaşım yapan ekip her oyunda 1 takım mottosuyla devam edeceklerini söyledi.

27 Mart tarihinde İstanbul Kartal Anatolium Marmara AVM'de yapılacak olan seçmeler ile Şahangiller Espor HADO kadrosu oluşturulacak.

Şahangiller HADO takımında yer almak istiyorsanız seçmelere katılmayı unutmayın.

HADO NEDİR?

Hado, espor kavramının dünyadaki gerçek uygulamasıdır. 80 kuşağının çocukluğunda oynadığı "Yakan Top" oyununun günümüzdeki dijital halidir. Hado, uzak doğunun tüm dünyaya sunduğu bir oyun türüdür. Şuan altı ülkede Federasyonu olan, dört yıldır da dünya şampiyonaları düzenlenen bir spor dalıdır.

Kaynak: Playerbros

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