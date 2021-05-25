Şahangiller Espor CS efsanesi Undertaker ile anlaştı!
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Şahangiller Espor CS efsanesi Undertaker ile anlaştı!

Şahangiller Espor CS efsanesi Undertaker ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Flaş Transfer 📢TR CS'nin efsane isimlerinden biri olan .undertakercsgo Şahangiller Espor ile geri döndü!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Şahangiller Espor CS efsanesi Undertaker ile anlaştı. Organizasyon duruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon duyuruyu video ile açıkladı. Videonun açıklamasına ise şu sözler yazıldı:

EFSANE GERİ DÖNDÜ!

Bir döneme damgasını vuran Team Quash takımının efsane kaptanı sahalara geri dönüyor. Counter Strike efsanesi Ümit 'undertaker' Çelik artık bizimle. Counter Strike takımımızın koçluğunu üstlenecek olan efsane isime başarılar diliyoruz.

Bir dönemin adından sıkça söz ettiği başarılı oyuncu artık Şahangiller Espor bünyesinde kariyerine koç olarak devam edecek. Bu transfere gelen yorumlar ise gerçekten dikkat çekici. Taraftarlar yapılan bu transferden oldukça memnun olduklarını yorumlarda dile getirdiler. Espor ekosisteminin bilinen isimlerinden de bu transfer için yorum gecikmedi.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, undertaker'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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