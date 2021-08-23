Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi
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Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Şahan Gökbakar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Enjoy I'm vaccined" videosu üzerinden öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu getirilmemesini eleştirmesine Bakan Koca'dan yanıt geldi. Gökbakar'ın ismini büyük harflerle yazarak, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi" dedi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLMEDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi

"ÇOCUKLARIMIZ TURİSTLER KADAR ÖZENİ HAK ETMİYOR MU?"

Instagram hesabından paylaştığı videoda aklındaki soruları yönelten Gökbakar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Turizm sezonuna başlarken ülkemize gelecek olan turistler kendisini güvende hissetsinler diye onlarla temas edecek olan tüm turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız tarafından dillendirmiş ardından da 'Enjoy I'm vaccined' adlı kampanyayla duyurulmuştu. Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi. Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi. Bunlardan birincisi; acaba biz turistlere verdiğimiz değeri kendi çocuklarımıza vermiyor muyuz, veya bizim çocuklarımız turistler kadar kıymet ve özeni hak etmiyor mu? Bu sorulara mantıklı bir cevap bulamadım."

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi
Servet Uzun
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Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi - Haberler Magazin
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