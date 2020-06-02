Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?

Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'ın kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette çalışan 33 yaşındaki güvenli görevlisi koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı ileri sürdü. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
02.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:33

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D. koronavirüs olduğu gerekçesiyle işinden olduğu iddia edildi.

KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN İŞTEN Mİ ÇIKARILDI?

Günaydın'da yer alan habere göre; genç adam, 19 Mart'ta grip oldu. Bakırköy'deki devlet hastanesine giderek tedavi olan S.D., hastanenin iki gün rapor vermesinin ardından evinde dinlenmeye başladı. İşe geri dönen S.D., Çamaşırhane Film'den bağlı olduğu şirkete geri gönderildi. Nedenini anlayamayan genç adam şirket yetkililerinin, "Sen koronavirüs olmuşsun" tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İşten de çıkarıldığını öğrenen S.D.; savcılığa başvurarak şirketin söz konusu eylemi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. S.D. hem bağlı olduğu şirketten, hem de Çamaşırhane Film'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İSTİFA ET DİYE MOBBİNG YAPTILAR"

özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan genç adam, 2019 yılı Ağustos ayında şirket tarafından Çamaşırhane Film'e güvenlik görevlisi olarak gönderildi. İddiaya göre, S.D., şirkette görevi harici işlerde kullanılmaya başladı. Durumu bağlı olduğu güvenlik şirketine anlatan S.D.'ye 'O zaman istifanı yaz' denilerek mobbing uygulandı.

Konu hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Magazin
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
'New York'un yarısıyla yattım' demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Magazin
"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Magazin
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Magazin
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki
ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Magazin
ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde 'Ruhunun bir parçasını' 10 milyon dolara satacak
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Ersin Korkut İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Metin Oktay İlhan Cavcav Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 10:33:53. #1.15#
title