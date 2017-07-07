Şahan Gökbakar, Demet Akalın'ın Paylaşımıyla Dalga Geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden ünlü komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımıyla Instagram'ı kırdı geçirdi.

FOTOĞRAFI DEMET AKALIN PAYLAŞMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre Tarkan'ın konserine giden Demet Akalın, gerek sosyal medya hesaplarından Tarkan ile çekilen fotoğrafını paylaşıp "sen her şeysin, büyük kalplim" gibi notlar yazmıştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR FENA Tİ'YE ALDI

Komedyen Şahan Gökbakar, Akalın'ın bu paylaşımlarından sonra dün gece de kendisi bir paylaşımda bulundu. Şahan Gökbakar, bu kez Demet Akalın'ın paylaşımını ti'ye aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Ünlü komedyen, Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğrafın üzerinde oynadığı kareyi, Instagram'da paylaştı. Gökbakar'ın bu pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Fotoğrafın orijinali;

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı;

