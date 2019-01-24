Şahan Gökbakar, Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yı Victoria & David Beckham Çiftine Benzetti
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni imajıyla çok konuşulan Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinin fotoğrafına "Victoria & David Beckham mı acaba" diyerek herkesi güldürdü.
Komedyen Şahan Gökbakar, Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in fotoğrafına yaptığı yorumla yine herkesi güldürmeyi başardı. Komedyen, Şükran Ovalı ve Caner Erkin'i Victoria & David Beckham çiftine benzetti.
"VICTORIA VE DAVID BECKHAM MI ACABA?"
Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu eşi Caner Erkin ve saçlarını kısacık kestiren oyuncu Şükran Ovalı, Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Şahan Gökbakar'dan fotoğrafa komik bir yorum geldi. Gökbakar, "Victoria & David Beckham mı acaba" diyerek, Ovalı ve Erkin'i Beckham çiftine benzetti.
"AH BE ABİCİM"
Güzel oyuncu, ünlü komedyenin bu yorumuna "Ah be abicim, yine güldürdün" cevabını verdi.
YORUMLAR (5)
-
Zaten yaşantılarıda öyleeeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ANKARA ‘ya MANSUR YAVAŞ yakışır...Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
Sen kendine bak Recep İvedik Şahan Gökbakar.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
gülmekten krize girdim bu kadar komik bi kelime nasıl üretmiş acaba?soytarıya bak heleCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
ÇOKMU KOMİKKKKKKCevap Yaz 11 Yayından Kaldır