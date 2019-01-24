Şahan Gökbakar, Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yı Victoria & David Beckham Çiftine Benzetti

Komedyen Şahan Gökbakar, Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in fotoğrafına yaptığı yorumla yine herkesi güldürmeyi başardı. Komedyen, Şükran Ovalı ve Caner Erkin'i Victoria & David Beckham çiftine benzetti.

"VICTORIA VE DAVID BECKHAM MI ACABA?"

Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu eşi Caner Erkin ve saçlarını kısacık kestiren oyuncu Şükran Ovalı, Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Şahan Gökbakar'dan fotoğrafa komik bir yorum geldi. Gökbakar, "Victoria & David Beckham mı acaba" diyerek, Ovalı ve Erkin'i Beckham çiftine benzetti.

"AH BE ABİCİM"

Güzel oyuncu, ünlü komedyenin bu yorumuna "Ah be abicim, yine güldürdün" cevabını verdi.