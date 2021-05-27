Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir?

Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Son zamanlarda da sahaf kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Peki, Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir?

Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Son zamanlarda da sahaf kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Peki, Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAHAF NE DEMEK?

Sahaf, genel anlamıyla eski, artık basımı yapılmayan ya da ikinci el dergi ve kitapların alınıp satıldığı veya başka bir kitapla değiştirildiği küçük işletmeler ile bu mesleği yapanlardır. Bu tür kitap satış noktalarını, mekanlarını diğer benzerlerinden ayıran en büyük özellik ikinci el ürünlerin bulunabilmesi ve takas yöntemiyle ticaretin gerçekleşebilmesidir. Özellikle artık basılmayan, kısıtlı sayıda basılan fakat güncelliğini koruyan, ihtiyaç duyulan ya da tarihi önemine ilişkin olarak bir değer taşıyan her türlü basılmış eser bu alış verişin konusu olabilir. Sahaflar, bilimsel veriye ulaşabilmenin kütüphaneler dışındaki kaynak sağlayıcıları olabileceği gibi, tarihtekileri ve bellektekileri somut verilerle günümüze taşıyan önemli sosyo-kültürel mekanlardandır. Özellikle efemera koleksiyonerleri için önemli kaynaklar barındırmaktadırlar.

SAHAF TDK'YA GÖRE NE DEMEK?

Sahaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sahaf, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre sahaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı