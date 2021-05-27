Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir?

Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Son zamanlarda da sahaf kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Peki, Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir?

Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Son zamanlarda da sahaf kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Peki, Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAHAF NE DEMEK?

Sahaf, genel anlamıyla eski, artık basımı yapılmayan ya da ikinci el dergi ve kitapların alınıp satıldığı veya başka bir kitapla değiştirildiği küçük işletmeler ile bu mesleği yapanlardır. Bu tür kitap satış noktalarını, mekanlarını diğer benzerlerinden ayıran en büyük özellik ikinci el ürünlerin bulunabilmesi ve takas yöntemiyle ticaretin gerçekleşebilmesidir. Özellikle artık basılmayan, kısıtlı sayıda basılan fakat güncelliğini koruyan, ihtiyaç duyulan ya da tarihi önemine ilişkin olarak bir değer taşıyan her türlü basılmış eser bu alış verişin konusu olabilir. Sahaflar, bilimsel veriye ulaşabilmenin kütüphaneler dışındaki kaynak sağlayıcıları olabileceği gibi, tarihtekileri ve bellektekileri somut verilerle günümüze taşıyan önemli sosyo-kültürel mekanlardandır. Özellikle efemera koleksiyonerleri için önemli kaynaklar barındırmaktadırlar.

SAHAF TDK'YA GÖRE NE DEMEK?

Sahaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sahaf, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre sahaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahaf ne demek? TDK'ya göre Sahaf sözlük anlamı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:22:37. #1.16#

title