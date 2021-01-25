Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
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Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor

25.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:40
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor

ATA sporu olan ciritin yaşatıldığı Kars'ın Selim ilçesi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

ATA sporu olan ciritin yaşatıldığı Kars'ın Selim ilçesi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Pandemi nedeniyle turist kafilesini getiremeyen Rus rehber Yuliya Nikolskaya, Kekeç köyüne gelerek cirit özlemini giderdi.

Ata sporu olan ciritin yaşatıldığı Kars'ın Selim ilçesi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla ciriti izleyemeyen turistlerden Rus rehber Yuliya Nikolskaya, ilçeye gelip, Kekeç köyünde cirit atına bindi. Türk bayrağı ile 'Poyraz' isimli ata binip poz veren Nikolskaya, karla kaplı cirit sahasında tur attı. Kazakistan'da ata bindiğini söyleyen Nikolskaya, "Cirit atını çok sevdim. Bu deneyimden sonra ilerki zamanlarda at üzerinden cirit atmayı da düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Her bölgesi ayrı bir güzel. Burada olmaktan ve cirit atına binmekten son derece mutluyum" diye konuştu.

Turist kafilelerini getirdiği ciritin tutkunları arasına girdiği söyleyen Rus rehber Yuliya Nikolskaya, Kazakistan'da ata bindiğini ama heybetli bir cirit atına binmenin heycanının bambaşka olduğunu belirtti. Türklerin ata sporu olan ciriti ve atlarını çok sevdiğini anlatan Nikolskaya'nın bir sonraki hedefinin ise at üzerinde cirit atmayı öğrenmek olduğunu söyledi. Nikolskaya, "Bu deneyimden sonra ileriki zamanlarda at üzerinden cirit atmayı da düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Her bölgesi ayrı güzel. Burada olmaktan ve cirit atına binmekten son derece mutluyum. Umarım pandemi biter ve kısa sürede turistler de cirit müsabakalarını izlemeye başlar" dedi. 

Türkiye'nin her bölgesini sevdiğini ifade eden Rus rehber Yuliya Nikolskaya, attan indikten sonra Kekeç köyüne geri dönerek kaz etinin de tadına baktı. Rusça "Kars'a gelin cirit atlarına binin ve kesinlikle kaz etinden de tadın" çağrısında bulunan Nikolskaya, herkesin deneyimlediği güzellikleri görmesini istedi. 

FOTORAFLI


- Kars
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor
Sahada ata binen Rus rehber Yuliya, cirit atmayı da hedefliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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