Kayseri Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı için ihale yapılacak
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Kayseri Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı için ihale yapılacak

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı için ihale yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı için ihale düzenleneceğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı için ihale düzenleneceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği Sahabiye Mahallesi'ni kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. Uygulama Etabı kapsamında 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili kanun kapsamında ihale yapılacağı bildirildi.

İhalenin 6 Nisan Salı günü gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı kapsamında 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili kanun kapsamında ihale yapılacak. Mülkiyeti şahıslara ait olup riskli alan içerisinde kalan ve uzlaşılamayan 19 taşınmaz, yine aynı alan içerisinde bulunan ve uzlaşma sağlanan hak sahiplerine satılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 6 Nisan Salı günü saat 08.30'dan ihale saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nin girişinde kayıt yaptırmaları gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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