Şah İnn Paradise İki Ayrı Belgeyi Birden Aldı

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ne Şah İnn Paradise Tatil Köyünde ISO 9001 Kalite Yönetim ve 2200 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi teslim töreni düzenlendi.



Kumluca İlçesi'ne bağlı Mavikent Mahallesinde bulunan Şah İnn Paradise Tatil Köyünde TS EN ISO 9001 2015: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN 2200 Gıda Güvenliği Belgesi teslim töreni düzenlendi. Törene Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası İkinci Başkanı Bülent Karakuş ve tatil köyü çalışanları katıldı.



Törende Tatil Köyü Müdürü Yusuf Yücel, katılımcılara tesisleri hakkında bilgiler verdi.



TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar ise, hangi şartlarda ISO 9001 ve 2200 Gıdan Güvenliği sertifikaları verdiklerini anlattı.



Tören belgelerin teslimi ve hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA