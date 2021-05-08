Sagopa Kajmer - Neyse sözleri! 'Neyse' rap şarkısı sözleri nelerdir? Neyse sözleri nelerdir?

Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Neyse şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 2019 yılında çıkan Neyse şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sagopa Kajmer - Neyse sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

SAGOPA KAJMER - NEYSE ŞARKI SÖZLERİ

1.KISIM

Yak!..

Hayat bi' gün o gün bugün bro!

Kimse için değmez be takma kafana be bro!

Önüne geçebilecek imkanın yok.

Işıklar sönünce karanlık oluyor offf!...

Gecenin içinde geceler kadar uzun olur acıların acımaz acıtır.

(ah yaaa)

Dağ gibi başımı duman almış.

Şöyle iki lafın arasına bi'dal!...

Çünkü korkunun ecele faydası hiç.

Kendini yemenin tokluğu hiç.

Ne kadar bağırsa duyduğum hiç.

Ne oldu diyene cevabım ''hiç''.

Sana olan bana da olur arada,dalıp çıkıyorum arada.

Nefesimi tutuyorum bu arada bir derede iki arada.

Nedenim-sonucum,bu benim.

Arkana bakma la öndeki benim.

Yolumu kesmek isteyen o hayduta söyle ki çetin bir cevizin biriyim.

NAKARAT

Hayat bi'gün o gün bugün bro!

Kimse için değmez be takma kafana be bro!

Eline ne geçer aklına takarak ha?

Birinden kurtulsan öteki dadanır offf!

Yerinden çıkacak gibi olsa da kalbim,neyse

Hiç bitmeyecek gibi olsa da harbim,neyse

Gerilim dolu tellere değerek geçtim,neyse

Ucuz atlattım ama bana pahalıya patladı ama neyse.

Dillerin yalanlarından,iftira bataklarından,bileğimdeki prangalardan cana tak etti neyse.

2.KISIM

Kafası kuma gömülü devekuşu kalk!

Kafanı kaldır ve olanla bitene bak!

Ne çok konuştum az anladı onlar hep ahh!

Rüzgara sallarım yumruğumu bak!

Peşinde koşuyor elinde küreği.

Haniydi iyiydi mangaldı yüreği?

Vaktini doldurdu aştı ya süreyi.

Yumruğu kafama salladı kırıldı bileği.

Maalesef insanın çoğu düşük bütçeli filmler gibi.

Çoğu hızlı tırmanmak ister basamakları kaybeder varı ve yoğu.

Hisseder yazla bahara musallat olan o kesici soğuğu.

Arkası görünmez,camları buğu.

Üzgünüm gölünde balesi yarıda kesilen kuğu.

NAKARAT

Hayat bi'gün o gün bugün bro!

Kimse için değmez be takma kafana be bro!

Eline ne geçer aklına takarak ha?

Birinden kurtulsan öteki dadanır offf

Yerinden çıkacak gibi olsa da kalbim,neyse

Hiç bitmeyecek gibi olsa da harbim,neyse

Gerilim dolu tellere değerek geçtim,neyse

Ucuz atlattım ama bana pahalıya patladı ama neyse.

Dillerin yalanlarından,iftira bataklarından,bileğimdeki prangalardan cana tak etti neyse.