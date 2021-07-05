Sagopa Kajmer - Kendime sarılır donarım şarkı sözleri! Kendime sarılır donarım şarkı sözleri nedir?
Hakkımı ver gideyim adalet, Son kozum olsun zorda sükûnet, Kendime sarılır donarım şarkı sözlerinin devamı nedir? Sagopa Kajmer - Kendime sarılır donarım şarkı sözleri! Kendime sarılır donarım şarkı sözleri nedir?
Hakkımı ver gideyim adalet, Son kozum olsun zorda sükûnet, Kendime sarılır donarım şarkı sözlerinin devamı nedir? Sagopa Kajmer - Kendime sarılır donarım şarkı sözleri! Kendime sarılır donarım şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde…
SAGOPA KAJMER-KENDİME SARILIR DONARIM ŞARKI SÖZLERİ!
Belki de günahlarını yıkayacak akıttığın damla yaşlar
Ya da yağmur olup üzerine yağacak haramlar, sil-başlar
Sahip olamadıklarının peşine kaç kez takıldı düşüncen?
Tahminimce aklın bilinmez kişiler tarafından kiralık
Şarkılarım sen ve benim hayatımdaki sen etkisiyle ilişkili
Varlığımı tanımlamak adına yeni sıfatlar yaratabilmeliyim
Kurumuş yaralarımın kabuklarını söküp arşivinize katmakla
Elde ettiğiniz hazza anlam veremedim, yo, ben cahilim
Beni sevmek için programlanma, devrelerini yakarım
Şu an deli misal aşığım, bir kişi hariç herkese şaşıyım
Unutma kurşun her gülümsediğinde bir kalp ağlatır
Korkusuzluk sahipleri neden kemer arkasında silah taşır?
Telefon çaldı, ne yazık ki iyi niyetlerini meşgule verdim
Çığlık atan bu duvarlar tarafından asıl rahatsız edildim
Bildiklerimi şarkılarımda yüksek sesle dile getirdim
Kaprislerimin tadını çıkarıp kinlerimi boğar durumdayım
Gün batımına ekilen tohumların haddi, hesabı yok
Bana benden başka bir dost varsa bilmem lazım
Aşkım güven ödülüme en yakın adayım
Son doğum günümde kendime yeni bir ben aldım
Umarım kaderin bitiş çizgisinden uzağım tanrım, umarım tanrım
Bu cinayet!
Günahın en has hâli ihanet
Hakkımı ver gideyim adalet
Son kozum olsun zorda sükûnet
Kendime sarılır donarım
Bu cinayet!
Günahın en has hâli ihanet
Hakkımı ver gideyim adalet
Son kozum olsun zorda sükûnet
Kendime sarılır donarım
Bu cinayet!
(What, what?)
Hakkımı ver gideyim adalet
(What, what? Beybe, beybe)
Kendime sarılır donarım
(Yo, yo, wha-wha-wha-what-what?)
Kendime sarılır donarım
Yo, yo
Fonksiyonlarını kaybeden işçiler görevlerinden tekme tokat safdışı, birdenbire
Karanlık beklentiler üzerine stresten eklentiler
Deli balta boynu alır alta, ayaklarınızın altı marazlı ne iş bu falaka (nigga)
Herkesin umudu bir çıkara yem, fukara vicdan bilmez gem
Gaffa afsa secerem, bulmalısın kanayan yaraya merhem
Rahatça sarfedilen yalanlara güvense problem
Alınabilecek en basit önlem paranoyak bir denklem
Kırılır omurilik eklem. Denge bozumu dengelen
Tırnak ayrı-gayrı olamaz etten
Resimlerinizi çeker hâldeyim, kurduğum çitin önünden (yeah)
Sizleri deşmekle körelen bıçaklara bir bakın! Dengelen
Çıkar lan maskeni! Göster bana gerçek yüzünü (beybe)!
Anlatılanlar göreceklerimin somut ipucu, çöz düğümü!
Bile bile lades, hile mimik, güvene şantaj
Kimlik kayıplarınızı gazete ilanı yapın, somutlaşın (bre)!
Kaybettiklerimin hesabını kalbimden çekin
Bildiğim kadarıyla limitsizim, depremsiyonlardayım
Gözyaşlarımla boğulacaksın, farkmazlardasın
Uçurumun önünde, ölüme kafa tutarcasına sarkmaktayım
İfadelerinizi tartmaktayım, yabani yamyamlar tarafından yabana atılmaktayım
Selametle
Bu cinayet!
Günahın en has hâli ihanet
Hakkımı ver gideyim adalet
Son kozum olsun zorda sükûnet
Kendime sarılır donarım
Bu cinayet!
Günahın en has hâli ihanet
Hakkımı ver gideyim adalet
Son kozum olsun zorda sükûnet
Kendime sarılır donarım
Bu cinayet!
Hakkımı ver gideyim adalet
(What, yeah)
Kendime sarılır donarım
Kendime sarılır donarım
Sagopa Kajmer
İki çift sıfır dört
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.