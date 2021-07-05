Sagopa Kajmer - Kendime sarılır donarım şarkı sözleri! Kendime sarılır donarım şarkı sözleri nedir?

Hakkımı ver gideyim adalet, Son kozum olsun zorda sükûnet, Kendime sarılır donarım şarkı sözlerinin devamı nedir? Sagopa Kajmer - Kendime sarılır donarım şarkı sözleri! Kendime sarılır donarım şarkı sözleri nedir?

Hakkımı ver gideyim adalet, Son kozum olsun zorda sükûnet, Kendime sarılır donarım şarkı sözlerinin devamı nedir? Sagopa Kajmer - Kendime sarılır donarım şarkı sözleri! Kendime sarılır donarım şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

SAGOPA KAJMER-KENDİME SARILIR DONARIM ŞARKI SÖZLERİ!

Belki de günahlarını yıkayacak akıttığın damla yaşlar

Ya da yağmur olup üzerine yağacak haramlar, sil-başlar

Sahip olamadıklarının peşine kaç kez takıldı düşüncen?

Tahminimce aklın bilinmez kişiler tarafından kiralık

Şarkılarım sen ve benim hayatımdaki sen etkisiyle ilişkili

Varlığımı tanımlamak adına yeni sıfatlar yaratabilmeliyim

Kurumuş yaralarımın kabuklarını söküp arşivinize katmakla

Elde ettiğiniz hazza anlam veremedim, yo, ben cahilim

Beni sevmek için programlanma, devrelerini yakarım

Şu an deli misal aşığım, bir kişi hariç herkese şaşıyım

Unutma kurşun her gülümsediğinde bir kalp ağlatır

Korkusuzluk sahipleri neden kemer arkasında silah taşır?

Telefon çaldı, ne yazık ki iyi niyetlerini meşgule verdim

Çığlık atan bu duvarlar tarafından asıl rahatsız edildim

Bildiklerimi şarkılarımda yüksek sesle dile getirdim

Kaprislerimin tadını çıkarıp kinlerimi boğar durumdayım

Gün batımına ekilen tohumların haddi, hesabı yok

Bana benden başka bir dost varsa bilmem lazım

Aşkım güven ödülüme en yakın adayım

Son doğum günümde kendime yeni bir ben aldım

Umarım kaderin bitiş çizgisinden uzağım tanrım, umarım tanrım

Bu cinayet!

Günahın en has hâli ihanet

Hakkımı ver gideyim adalet

Son kozum olsun zorda sükûnet

Kendime sarılır donarım

Bu cinayet!

Günahın en has hâli ihanet

Hakkımı ver gideyim adalet

Son kozum olsun zorda sükûnet

Kendime sarılır donarım

Bu cinayet!

(What, what?)

Hakkımı ver gideyim adalet

(What, what? Beybe, beybe)

Kendime sarılır donarım

(Yo, yo, wha-wha-wha-what-what?)

Kendime sarılır donarım

Yo, yo

Fonksiyonlarını kaybeden işçiler görevlerinden tekme tokat safdışı, birdenbire

Karanlık beklentiler üzerine stresten eklentiler

Deli balta boynu alır alta, ayaklarınızın altı marazlı ne iş bu falaka (nigga)

Herkesin umudu bir çıkara yem, fukara vicdan bilmez gem

Gaffa afsa secerem, bulmalısın kanayan yaraya merhem

Rahatça sarfedilen yalanlara güvense problem

Alınabilecek en basit önlem paranoyak bir denklem

Kırılır omurilik eklem. Denge bozumu dengelen

Tırnak ayrı-gayrı olamaz etten

Resimlerinizi çeker hâldeyim, kurduğum çitin önünden (yeah)

Sizleri deşmekle körelen bıçaklara bir bakın! Dengelen

Çıkar lan maskeni! Göster bana gerçek yüzünü (beybe)!

Anlatılanlar göreceklerimin somut ipucu, çöz düğümü!

Bile bile lades, hile mimik, güvene şantaj

Kimlik kayıplarınızı gazete ilanı yapın, somutlaşın (bre)!

Kaybettiklerimin hesabını kalbimden çekin

Bildiğim kadarıyla limitsizim, depremsiyonlardayım

Gözyaşlarımla boğulacaksın, farkmazlardasın

Uçurumun önünde, ölüme kafa tutarcasına sarkmaktayım

İfadelerinizi tartmaktayım, yabani yamyamlar tarafından yabana atılmaktayım

Selametle

Bu cinayet!

Günahın en has hâli ihanet

Hakkımı ver gideyim adalet

Son kozum olsun zorda sükûnet

Kendime sarılır donarım

Bu cinayet!

Günahın en has hâli ihanet

Hakkımı ver gideyim adalet

Son kozum olsun zorda sükûnet

Kendime sarılır donarım

Bu cinayet!

Hakkımı ver gideyim adalet

(What, yeah)

Kendime sarılır donarım

Kendime sarılır donarım

Sagopa Kajmer

İki çift sıfır dört