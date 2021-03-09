Sağlıklı diye çiğ balığın üzerini limonu sıkıp yiyor

- Sağlıklı diye çiğ balığın üzerini limonu sıkıp yiyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Selahattin Öney, günde 3 öğün çiğ balık tüketiyor. Öney, yediği balık sayesinde hem kendini dinç hissettiğini hem de gözlerinin bu sayede çok iyi gördüğünü belirtiyor.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesinde bir balıkçıda 5 yıl önce çalışmaya başlayan 52 yaşındaki Selahattin Öney, çiğ balık tiryakisi oldu. Her gün balık tezgahının önüne gelen Öney, çiğ hamsinin üzerine limonu sıkıyor ve büyük bir iştahla yiyiyor.

"Sağlığımı çiğ balığa borçluyum"

Yediği çiğ balık sayesinde kendini sürekli zinde hisseden Öney, gözlerinin de çiğ balık sayesinde çok iyi gördüğünü söylüyor. Öney, "Bu balıkları pişirmeden, kızartmadan yiyiyorum, ben böyle alışmışım benim bünyem böyle alışmış. Ben her sabah yaklaşık iki kilometre yürüyorum. 5 yıl önce bu işe başlayınca birden bire çiğ balık yedim, ikinci sefer hoşuma gitti. Çiğ balık yememin faydaları saymakla bitmez. Görüş mesafesi, yani yaklaşık 200 metreden bile ufak yazıları görebiliyorum. Hiç tıkanmadan, yorulmadan yürüyüşümü yapıyorum. Yaşım 52 ama bugünki gençlerle, 17-18 yaşındaki gençlerle 5 kilometreyi koşarak gidip gelebiliyorum. Sağlığımı çiğ balık yemeye borçluyum" dedi.

"Balık kültürünü Kızıltepe'ye biz getirdik"

Selahattin Öney'in bu alışkanlığına iş yerindekilerin zamanla alıştığını ifade eden iş yeri sahiplerinden Serhat Ortaç, "Maşallah ben 20 yaşındayım o 52 yaşında, kendisi benden daha diri. Tabi bu da çiğ balık yemesinden dolayı. Balık sağlık demektir. Balık kültürünü Kızıltepe'ye biz getirdik. Aile olarak 30-35 yıldan beridir bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ