Sağlıkçının davetiye dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
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Sağlıkçının davetiye dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi

SAKARYA Arifiye ilçesinde, sağlık görevlisi, kendisine verilen düğün davetiyesinde yer alan gelinin babasının bir hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark etti.

Sağlıkçının davetiye dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
28.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:23

SAKARYA Arifiye ilçesinde, sağlık görevlisi, kendisine verilen düğün davetiyesinde yer alan gelinin babasının bir hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark etti. Filyasyon ekibi, geline ulaşıp, Covid-19 testi yaptırdı.Test sonucu düğüne 2 gün kala pozitif çıkan gelin karantinaya alındı, düğün de ertelendi. 

Arifiye ilçesinde yaşayan Ş.U. (65), yaklaşık 1 hafta önce ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Ş.U., evinde karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerince aynı evde yaşadığı yakınlarına yapılan çalışmada virüse rastlanmadı. Kısa süre sonra bir sağlık görevlisi, kendisine verilen düğün davetiyesindeki ismi tanıdı. Davetiyede yer alan gelinin baba adının, karantinadaki Ş.U. olduğunu fark etti.

DÜĞÜNE 2 GÜN VARDIFilyasyon çalışması sırasında başka bir evde yaşayan gelin S.U.'ya (32) test yapılmadığını öğrenen sağlıkçı, durumu, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'ne bildirdi. Gelin S.U. ile irtibata geçen yetkililer, baba kızın son dönemde biraraya gelmediğini öğrendi. Ancak S.U., düğüne gelecek yakınlarını riske atmamak için test yaptırdı.Düğüne 2 gün kala, test sonucu pozitif çıktı. Gelin S.U. da babası gibi evinde karantinaya alındı. Düğün ertelendi.'GELİN BİZE DESTEK OLARAK TEST YAPTIRDI'İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ve Filyasyon Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Selin Tunalı "Daha önceden tespit ettiğimiz ve takip ettiğimiz bir hastamız vardı. Daha sonra filyasyon ekiplerimizde çalışan bir arkadaşımız, elindeki davetiyeyle pozitif vakanın eşleştiğini fark ederek durumu bize bildirdi. Yaptığımız incelemede gelinle babanın aslında teması olmadığını fark ettik ancak geline ulaşarak yine de bulaşma riskine karşı test yapılması gerektiğini bildirdik. Gelin bu konuda bize destek olarak hastaneye giderek test yaptırdı ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Böylelikle kalabalık düğün ortamında bir pozitif vakanın olmasını engelleyerek, belki de yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik" dedi.'TOPLU ALANLARDAN UZAK DURMALIYIZ'

Vatandaşları toplu alanlardan uzak durmaları yönünde uyaran Dr. Selin Tunalı Çokluk, "Özellikle düğün, cenaze gibi toplu alanlarda bulaş riski çok fazla olabiliyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Eğer bulunacaksak maske kullanmalı ve kısa süre kalmalıyız. Bize bulaşmaz, çok az temas ettim düşüncesi doğru değil, her an risk altındayız. Bu nedenle maske, sosyal mesafe gibi uyarılara dikkat etmeliyiz. Bunların yanı sıra sağlık çalışanlarımızın da uyarılarını dikkate alarak bir çok şeyin önüne geçebilir ve Covid-19 pandemisini kısa sürede sonlandırabileceğimizi ümit ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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