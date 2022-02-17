Sağlıkçıların salgındaki iş yükünün hikayeleriyle anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 dönemindeki çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı, "Yaşatmak Uğruna: Kovid-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" fotoğraf sergisi CerModern'de açıldı.

Sağlık çalışanı Nejla Can Güler, salgın döneminde, özellikle Kovid-19 ünitelerinde çalışan sağlık çalışanlarının öykülerini fotoğraflayarak yaşananları kayıt altına almak, geleceğe görsel belge bırakmak amacıyla belgesel fotoğraf çalışmasını başlattı.

Güler ve arkadaşları Tuğba Beşel ile Şengül Bekmez, altı ay boyunca sağlık personeli, gassal, şoför, temizlik elemanı ve filyasyon ekiplerinin çalışmalarını fotoğrafladı.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde karşılaştığı zorluklara ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen ekip, dört hastanede çektikleri fotoğrafları, "Yaşatmak Uğruna: Kovid-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" sergisinde ziyaretçilerin ilgisine sundu.

"Hizmetlisinden başhekimine sağlık çalışanlarının iş yükünü hikayeleriyle anlattık"

Projenin yürütücüsü, sağlık çalışanı Güler, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafçılığa merakı olduğunu, Kovid-19 salgının ilk günlerinden itibaren sosyal medyada bazı fotoğraflardan yola çıkarak arkadaşlarıyla bu süreci belgelemek istediklerini anlattı.

Güler, "Amacımız belgesel olarak ortaya koymaktı. Hizmetlisinden başhekimine kadar biz, bir süreçte çalışan sağlık çalışanlarının iş yükünü hikayeleriyle anlattık." dedi.

Fotoğrafların sergiye hazırlanmasında editörlük yapan Dora Günel, projenin "içeriden gözlenerek" yapılan bir çalışma olduğunu, sergiye bakıldığında sağlık çalışanlarının sürekli bir hareket halinde sarf ettikleri emeklerinin görülebileceğini söyledi.

Serginin fotoğrafçılarından Şengül Bekmez de sağlık çalışanlarının ilk aşılanma döneminde fotoğraf çekimlerine başladıklarını belirterek, aşısız girdikleri Kovid-19 ünitelerinde karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Sağlık çalışanlarıyla yapılan röportajlardan oluşan video gösteriminin de ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu sergi, 7 Mart'a kadar açık kalacak.