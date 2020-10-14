Sağlıkçılara koltuk jesti

Manisa'da korona virüsle mücadele en ön safta mücadele eden Merkezefendi Devlet Hastanesine Turgutlu'da faaliyette bulunan Hakan Mobilya tarafından iki adet koltuk hediye edildi.

Manisa'da korona virüsle mücadele en ön safta mücadele eden Merkezefendi Devlet Hastanesine Turgutlu'da faaliyette bulunan Hakan Mobilya tarafından iki adet koltuk hediye edildi.

Manisa'da korona virüse karşı alınan tedbirler sonrası pandemi hastanesi olarak hizmet veren Merkezefendi Devlet Hastanesinin Radyoloji Bölümüne Turgutlu ilçesinde faaliyette bulunan Hakan Mobilya tarafından 2 adet koltuk hediye edildi.

Hakan Mobilya'nın sahibi aynı zamanda Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı olan Ünal Kağba, yaşanan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca, kendi canlarını hiçe sayarak halkın sağlığı için canla başla mücadele ettikleri bir dönemde yoğun temponun arasında dinlenebilmeleri için 2 adet koltuk hediye ettiklerini belirterek tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Sağlık çalışanları da Ünal Kağba'ya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek toplumun kendilerine olan desteğinin motivasyonlarını artırdığını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı