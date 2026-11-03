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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünden Tek Sağlık Günü mesajı

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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünden Tek Sağlık Günü mesajı
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Kasım Tek Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Kasım Tek Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Tek Sağlık Günü kapsamında yayımladığı bilgilendirme mesajında, insan, hayvan ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. Paylaşımda, Tek Sağlık yaklaşımının insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte değerlendiren bütüncül bir anlayış olduğu ifade edildi. Bu yaklaşımın tıp doktorları, veteriner hekimler, çevre sağlığı uzmanları ve farklı meslek gruplarının iş birliği içinde çalışmasını desteklediği belirtildi.

Tek Sağlık yaklaşımının çevre kirliliği, gıda güvenliği, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, biyolojik çeşitlilik kaybı ve antimikrobiyal direnç gibi küresel sorunlara odaklandığı aktarıldı. Müdürlüğün paylaşımında, dünyadaki tüm canlılar için en iyi sağlık sonuçlarının elde edilmesinin hedeflendiği belirtilerek insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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