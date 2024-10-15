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Zimbabve ve Zambiya'da ilk Maymun çiçeği vakaları tespit edildi

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Güney Afrika ülkeleri Zimbabve ve Zambiya'da ilk Maymun çiçeği vakalarının görüldüğü duyuruldu. Zimbabve'de 11 yaşındaki bir çocukta ve 24 yaşındaki bir erkekte, Zambiya'da ise 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında virüs tespit edildi.

Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk Maymun çiçeği vakasının, geçen ay Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat eden 11 yaşında bir erkek çocukta tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Tanzanya'ya seyahat geçmişi bulunan 24 yaşında bir erkekte de virüsün tespit edilmesiyle, ülkedeki Maymun çiçeği vaka sayısının 2'ye yükseldiği aktarıldı.

HASTANIN BİRÇOK GÜNEY AFRİKA ÜLKESİ SEYAHAT GEÇMİŞİ VAR

Zambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ilk Maymun çiçeği vakasının geçen ay ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında tespit edildiği duyuruldu. Hastanın yakın zamanda Zambiya dışında birçok Güney Afrika ülkesine seyahat geçmişi bulunduğu vurgulanarak, "Hastanın kapsamlı seyahat geçmişi ve Zambiya'nın farklı noktalarındaki etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda hem yerel hem de sınır ötesi potansiyel yayılma riski yüksekti" uyarısı yapıldı.

Zimbabve ve Zambiya'da ilk Maymun çiçeği vakaları tespit edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Uluslararası İlişkiler Güney Afrika Tanzanya Zambiya Afrika Sağlık Dünya Çocuk

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