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Zihinsel Engelli Kadın Çalılıklar Arasında Baygın Halde Bulundu

Sağlık Haberleri

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu, çalılıklar arasında baygın halde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Mengüşoğlu, ailesine teslim edildi.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu (31) baygın halde çalılıklar arasında bulundu.

Balaban Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu, dün sabah evden çıktı ve kendisine ulaşılamadı. Yakınlar arama çalışmalarından sonuç alamayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzirine ekipler jandarma desteğiyle arama çalışması başlattı.

Hassas burunlu köpeğun de katıldığı aramalaron 40'ınve saatinde ekipler, Mengüşoğlu'nu kaybolduğu alanından 4 kilometre uzakta çalılıklar arasında baygın halde bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Mengüşoğlu'nun sağlık durumu iyi olduğu belirlendi. Hastanedeki sağlık kontrolü sonrası zihinsel engelli Mengüşoğlu, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Balaban Malatya Sağlık Haberler

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