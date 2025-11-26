Haberler

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 10 ve 12 yaşındaki çocukların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tavuk yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri öldü.
  • Diğer iki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki çocuğun da hayati tehlikesi sürüyor.

TAVUK YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ABLA HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KARDEŞLERİN DURUMU AĞIR

Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Sağlık
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıŞakaron Makaron:

Buyrun işte. Bu da mı böcek ilacı?

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yok, bunlar bayatlamış elektrik kullanmışlar, bayat elektrik yemeği zehirlemiş...

yanıt4
yanıt11
Haber Yorumlarızırzop:

Denetimler çoooook yetersiz biri ölmeden adam gibi yasalar çıkmıyor, denetimler yapılmıyor yazık bu canlara

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Otopside tavuktan çıkmazsa Midyeci yine kokoreç iyi perişan ettiniz Sıra tavukçu larda mı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacı avcı:

Son kullanım tarihi geçmiş veya bozulmuş tavukları hipotla yıkayıp satıyorlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
