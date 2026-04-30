Zara Devlet Hastanesi test ve tahlil hizmetine başladı

Sivas'ın Zara ilçesindeki devlet hastanesinde gebelik tarama ve kanser tarama testleri yapılmaya başlandı.

Zara Devlet Hastanesi Başhekimi Tuğba Topbaş, yaptığı açıklamada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde test ve tahlillerin uygulamasına geçildiğini söyledi.

Hastanedeki yeni hizmetler hakkında bilgi veren Topbaş, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimizde hastalarımıza gebelikte tarama testleri, kan uyuşmazlığı testi, kanserde tanıya yardımcı testler, pcos için kan tetkikleri artık yapılabilecektir. Kadın hastalıkları ve doğum doktorumuz Op. Dr. İrem Müge Öztürk başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, halkımıza sağlıklı günler dileriz." dedi.