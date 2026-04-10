Haberler

Zara'da "Kanserde erken teşhis ve kanserden korunma" konulu konferans düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen konferansta, kanser türleri, erken teşhis ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Başhekim Dr. Tuğba Topbaş, katılımcılara kanserin önlenmesi ve tedavisi konularında önemli bilgiler sundu.

Zara Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Başhekim Dr. Tuğba Topbaş, kanser türleri, kanseri önleme yolları, kanser taramalarının önemi, kanserde erken teşhis ve tedavi konularında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Sinevizyon ve sunum eşliğinde düzenlenen konferansta kemoterapi süreçleri, alkol ve sigaranın hastalığa ve tedavi sürecine olan olumsuz etkilerine de değinildi.

Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı