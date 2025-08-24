Yusuf, Hayalindeki Akülü Arabayla Ameliyathaneye Girdi

ŞANLIURFA'da komşu çocuğunun yanan çuvalı üzerine atması nedeniyle vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Yusuf Derin (5), 3 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Ardından yüzündeki yazık izleri için Ankara'daki özel bir hastanede tedaviye alınan ancak ameliyata girmeyi reddeden Yusuf, hayalindeki akülü arabayla ikna edildi. Yusuf Derin, ameliyathaneye akülü arabasını sürerek girdi.

Akçakale'de yaşayan Yusuf Derin, 4 ay önce komşu çocuğunun yanan boş pamuk çuvalını üzerine atması sonucu yanınca Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başı, yüzü, boynu, kolları ve sırtında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Yusuf, yoğun bakım servisinde 3 ay tedavi gördü. Ardından taburcu edilen Yusuf, evine geri döndü. Yanık izleri nedeniyle tanınmaz hale gelen ve saç dokusunu tamamen kaybeden Yusuf'un ailesi, bu süreçte tedavi için Ankara'daki Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'nden (AHMİMDER) yardım istedi. Yusuf'un tedavi masraflarını, dernek ve iş insanı Metin Akay üstlendi. Ankara'da bir özel hastaneye yatırılan Yusuf, ameliyatlara girmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine, hayali olan akülü arabanın alınması sözüyle ikna edildi. Yusuf, hastanedeki 2'nci ameliyatında, ameliyathaneye söz verildiği gibi akülü araba ile girdi. Yusuf'un derisindeki yanık izleri, başarılı geçen 2 ameliyatın ardından iyileşmeye başladı. Yusuf'un sağlığına kavuşmasının ardından protez saç uygulaması gerçekleştirilecek.

'HEM AKÜLÜ ARABASI GELDİ HEM DE SAÇI YAPILACAK'

AHİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, Yusuf Derin'in ailesinin olaydan 4 ay sonra kendilerine ulaştığını belirterek, "Yanıktan dolayı kapanmayan gözleri artık kapanıyor. Boynunu hareket ettirebiliyor. Kolu tamamen yapışmıştı. Kolu şu an açılabiliyor. Bugün de ikinci operasyonuna girecek. Yusuf'un en çok istediği şey akülü arabaydı. Hatta 1'inci ameliyatına girmeyi kabul etmedi. Bizler de Yusuf'a, 'Eğer akülü arabaya binmek istiyorsan boynunu sağa sola çevirmen gerekiyor, kollarını açıp arabayı sürmen gerekiyor' dedik. Metin Akay da sağ olsun sosyal medyadan paylaşımımızı görüp, 'Akülü arabayı ben alabilirim' dedi. Yusuf da akülü araba alınacağını duyunca arabası geleceği için ameliyatı kabul etti. Metin Akay bugün Yusuf'un akülü arabasıyla birlikte geldi" diye konuştu.

Ailenin en büyük taleplerinden birinin de yüzünün iyileşmesi sağlandıktan sonra saçlarının tedavi edilmesi olduğunu söyleyen Aksu, "Çocuğumuzun dokusu tamamen yandığı için saçı hiçbir zaman olmayacaktı. İş insanı Metin Akay, çocuğumuzun protez saçını ücretsiz bir şekilde yapacağını söyledi. Yusuf'un hem hayallerindeki akülü arabası geldi hem saçının yapılacağını öğrendik. Bizler çok mutluyuz" dedi.

'BİR NEBZE DE OLSA DESTEK VERMEK İSTEDİM'

İş insanı Metin Akay, saç, estetik ve zayıflama üzerine birçok merkezleri olduğunu belirterek, "Yusuf'la olan hikayemiz Ayşegül Hanım üzerinden başladı. Ben de bir nebze olsun bu anlamda destek vermek istedim. Ayşegül Hanım sosyal medya üzerinden Yusuf'u paylaştı. Yusuf'u ameliyata akülü araçla ikna etmişler. Ben de hemen kendisine ulaşarak buraya geldim. Bugün kendisine bir araç aldık. Sadece bu da değil, yanıktan dolayı bir zedelenme olduğu için ne yazık ki saçı çıkmayacaktır. Biz de iyileşir iyileşmez, Yusuf'a çok güzel bir tasarım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKLI VE MUTLU BİR ŞEKİLDE TABURCU EDECEĞİZ'

Hastanenin Medikal Hizmetler Kordinatörü Ali Özdemir, "Çocuğumuzun akülü araba sürmek, koşmak, oynamak gibi hayalleri vardı. Ekibimizle birlikte multidisipliner bir şekilde yaklaşarak çözüm üretmeye çalıştık. Yusuf ilk ameliyatını atlattı, şu anda 2'nci ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Yusuf'u sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Baba Hüseyin Derin ise, "8 Nisan'da komşumuzun aynı yaşlardaki çocuğunun yanan boş pamuk çuvalını, oğlumun üzerine atmasıyla hayatımız mahvoldu. Oğlum 3 ay Şanlıurfa'da yoğun bakımda kaldı. Evimize geldikten 1 ay sonra sosyal medyadan Ayşegül ablamızın videolarını görerek, ona ulaştık. Allah razı olsun, bizi buraya getirdi ve çok yardımcı oldu" dedi.