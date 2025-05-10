Yürüyüş Sırasında Kalp Krizi Geçiren Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Gezi için araçlarıyla Turnalı Yaylası'na giden 5 kişiden 58 yaşındaki Murat Şahin yürüyüş yaptıkları zirvede rahatsızlandı.

Bunun üzerine Şahin'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak destek istedi.

Arkadaş grubu arasında ilk yardım eğitimi alan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Güneş, Şahin'e bir süre kalp masajı yaptı. Güneş ayrıca Şahin'in tedavi sürecini yürüten Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile görüntülü görüşme yapıp destek aldı.

Bölgeye yönlendirilen helikopter ambulansla alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ulaştırılan Şahin tedavi altına alındı.

Şahin'in arkadaşı Mehmet İnan, AA muhabirine, araçlarının zirveye çıkamaması üzerine yürümeye başladıklarını söyledi.

Zirveye çıktıklarında arkadaşlarının rahatsızlandığını fark ettiklerini aktaran İnan "İlk yardım eğitimi alan arkadaşımız müdahale etmeye başladı. O sırada doktorunu görüntülü aradık, bizi yönlendirdi." dedi.

İnan, ambulansın kısa sürede yaylaya ulaştığını belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce de anjiyo olmuştu, bir rahatsızlığı yoktu, çok üzüldük ama arkadaşımızın durumunun iyi olduğunu öğrendiğimizde çok sevindik." diye konuştu.