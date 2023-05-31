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Yüksekten düşen kadın yaralandı

Yüksekten düşen kadın yaralandı

Sağlık Haberleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yüksekten düşen kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi Hastane Sokakta bulunan Kadriye A. (34) henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ayağından yaralanan Kadriye A. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralanan kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yüksekten düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi Hastane Sokakta bulunan Kadriye A. (34) henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Ayağından yaralanan Kadriye A. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralanan kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Devlet Hastanesi Zonguldak Sağlık Haberler

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