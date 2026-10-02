Yüksekova Devlet Hastanesine atanan 4 uzman hekim göreve başladı, kadro 61'e çıktı

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesine atanan 4 yeni uzman hekimin görev başlamasıyla hastanenin uzman hekim kadrosu 61'e yükseldi.

İlçede sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla kadro takviyeleri devam ediyor. Bu kapsamda Yüksekova Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Diyar Canan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sinem Tulan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Cansu Ertuğrul ve Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nizamettin Çakır hastanedeki görevlerine başladılar.

Hastane yönetimi, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarı dileklerini iletirken, vatandaşların ilgili branşlardaki muayeneler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı