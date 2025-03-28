Yüksekova'da Ücretsiz Sosyal Hizmet Danışmanlığı

Yüksekova'da vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Danışmanlığı birimi, sağlıklı hayat merkezinde vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Danışmanlığı biriminde görevli sosyal çalışmacılar Servet Sungur ile Ozan Akdemir vatandaşların eşleri, çocukları, ya da kişiler arası ilişkilerinde iletişiminde sorunlarını çözebilmeleri, kendilerini tanımaları ve özgüven oluşturabilmeleri, stres ve öfke kontrolü sağlayabilmelerinin yanısıra aile içinde kadına yönelik şiddet, bağımlılıkla mücadele yöntemleri konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yüksekova ilçe Sağlık Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan Servet Sungur yaptığı açıklamada, Sosyal hizmet birimi olarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Sosyal hizmetin kişiyi, ailevi, sosyal, toplumsal olarak her açıdan ele alan değerlendiren bir bilim dalı olduğunu aktaran Sungur şunları kaydetti:

"İlçe Sağlık Müdürlüğündeki birimimizde sosyal hizmet alanında destek almak isteyen vatandaşlarımız bize müracaat yapması durumunda kişinin sorunlarını her yönüyle değerlendirerek çözüm odaklı hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Bunu paydaş kurumlarımızla yapıyoruz. Bu konuda bize ayni ve nakdi destekte bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile, mesleki açıdan Halk Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu hizmetleri burada sağlamaya çalışıyoruz. Haftanın 5 günü sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında birimimizde bu hizmeti ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Burada madde bağımlılarına,cinsel istismar vakalarına, aile içi kadına yönelik şiddet vakalarına, ayni, nakdi yoksunluk çeken hastalarımıza, sağlık hizmetleri olmayıp sağlık hizmetlerinden yoksun kalan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."