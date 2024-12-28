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Yozgat'ta 80 Yaşındaki Mahmut Atmaca'ya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

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Yozgat Şehir Hastanesi'nin evde sağlık hizmetleri ekibi, 80 yaşına giren Mahmut Atmaca'ya doğum günü sürprizi yaparak bu mutluluğu yaşattı. Ekip, hastaların sosyal yaşamlarına katkıda bulunarak, onların motivasyonlarını artırmayı hedefliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi'nin evde sağlık hizmetleri ekibi, 80 yaşına giren Mahmut Atmaca'ya ilk defa doğum günü kutlama sevincini yaşattı.

Evde sağlık hizmeti ekibi, sundukları sağlık hizmetlerinin yanında hastalarla sosyal yönden de bağ kuruyor.

Tedavilerini sürdürdükleri hastalarla sohbet eden, dertlerini dinleyen ekip, doğum günlerini de kutlayarak onları mutlu ediyor.

Ekipteki sağlık personeli, Fatih Mahallesi'nde eşi ile yaşayan ve bir yıldır evde sağlık hizmeti alan 7 çocuk babası Mahmut Atmaca için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ile sağlık kontrollerini yapmak için eve giden ekip, kontrolün ardından Atmaca için getirdikleri doğum günü pastasını kesti.

Mahmut Atmaca, AA muhabirine, doğum günü sürprizi karşısında duygulandığını söyledi.

Bu zamana kadar doğum günü kutlamadığını belirten Atmaca, evde sağlık hizmetleri ekibine teşekkür etti.

Atmaca'nın eşi Besi Atmaca da sağlık personelinin kontrollerini yaptığını ve eşinin doğum gününü kutladığını ifade ederek, "Sürekli geliyorlar, bize yaşlı diye önem verdiler. İlacımıza kadar yazıyorlar ve gönderiyorlar, çok mutlu oluyoruz." dedi.

"Babam şimdiye kadar doğum günü kutlamadı"

Mahmut Atmaca'nın kızı Songül Ergin de babasının şimdiye kadar doğum günü kutlanmadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Evde sağlık hizmeti personelini çok sevdiklerini ve aileleri gibi gördüklerini dile getiren Ergin, kendilerine her konuda yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan ise "Mahmut Atmaca'nın 80. doğum gününü evde sağlık hizmeti personeliyle kutladık. Hastaların moral ve motivasyonlarının iyi olması bizim için önemli." dedi.

"Bu yıl 2 bin 812 kişi evde sağlık hizmeti aldı"

Evde sağlık hizmeti biriminin Yozgat Şehir Hastanesi'nin önemli parçası olduğunu aktaran Kozan, 2024 yılı itibarıyla 2 bin 812 hastanın evde sağlık hizmeti aldığını ifade etti.

Evde sağlık hizmeti personelinin özveriyle görev yaptığına da değinen Kozan, hastalara muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve tıbbi bakım gibi hizmetlerin verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Sağlık
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