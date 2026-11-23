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Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören 51 birinci sınıf öğrencisi için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla anlamlı bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

Beyaz önlüğün bilgi, güven, vicdan ve sorumluluğun simgesi olduğunu belirten Yaşar, diş hekimliğinin yalnızca tedavi etmekten ibaret olmadığını, hastaların korkularını anlamanın ve onlara güven vermenin de önemli olduğunu ifade etti.

Yaşar, teknolojinin gelişmesiyle tedavi yöntemlerinin değişeceğini ancak hastasını dinleyen ve anlayan iyi bir hekimin yerini hiçbir teknolojinin alamayacağını vurguladı.

Konuşmanın ardından 51 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.

Kaynak: AA