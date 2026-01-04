Cam Kemik Hastası Çocuk, Kapalı Yolda Hastaneye Ulaştırıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde yolu kapalı olan mahallede rahatsızlanan cam kemik hastası Mehmet Ali Can Yığın (12), ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan cam kemik hastası Mehmet Ali Can Yığın'ın rahatsızlanması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalle yolunun kapalı olması üzerine bölgeye Erciş Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle çalışması ardından yol açıldı. Ambulans, mahalleye kadar ulaşmasına rağmen evin bulunduğu yokuş ve karla kaplı alana giremedi. Bunun üzerine iş makinesiyle evinden alınan Mehmet Ali Can, ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yığın, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.