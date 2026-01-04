Haberler

Cam Kemik Hastası Çocuk, Kapalı Yolda Hastaneye Ulaştırıldı

Cam Kemik Hastası Çocuk, Kapalı Yolda Hastaneye Ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Erciş ilçesinde yolu kapalı olan mahallede rahatsızlanan cam kemik hastası Mehmet Ali Can Yığın (12), ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yolu kapalı olan mahallede rahatsızlanan cam kemik hastası Mehmet Ali Can Yığın (12), ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan cam kemik hastası Mehmet Ali Can Yığın'ın rahatsızlanması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalle yolunun kapalı olması üzerine bölgeye Erciş Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle çalışması ardından yol açıldı. Ambulans, mahalleye kadar ulaşmasına rağmen evin bulunduğu yokuş ve karla kaplı alana giremedi. Bunun üzerine iş makinesiyle evinden alınan Mehmet Ali Can, ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yığın, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu