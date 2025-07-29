Yıllarca alerji sandı, gerçeği dişçide öğrendi: Burnundan akan beyin omurilik sıvısı çıktı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Özlem Akçay, uzun süredir burun akıntısı şikayeti yaşıyordu.

YILLARCA ALERJİ SANDI, GERÇEK DİŞÇİDE ORTAYA ÇIKTI

Doğayla iç içe bir bölgede yaşadığı için şikayetlerini alerjiye bağlayan Akçay, zaman içinde bu durumun sıradan bir alerjik rahatsızlıktan çok daha ciddi bir tabloya işaret ettiğini fark etti. Diş tedavisi sırasında çekilen beyin tomografisi ile burnundan akan sıvının aslında beyin omurilik sıvısı olduğunu öğrenen Akçay, hemen hastaneye başvurdu.

SAĞLIĞINA YENİDEN KAVUŞTU

Yapılan incelemelerde, burun içinde en arkada bulunan (sfenoid) sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve buradan beyin omurilik sıvısının sızdığı izlendi. Tıbbi adıyla 'spontan beyin omurilik sıvısı kaçağı' olarak bilinen ve ihmal edildiğinde ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir hastalığı işaret ediyordu. Endoskopik yöntemle kapalı olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası, hastanın burun akıntısı tamamen kesildi ve kısa sürede sağlığına kavuştu.

"ACİL MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKEN BİR TABLO"

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Özlem Hanım bize uzun süreli burun akıntısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan incelemelerde, burun içinde en arkada bulunan (Sfenoid) sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve buradan beyin omurilik sıvısının sızdığı izlendi. Bu durum menenjit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için acil müdahale edilmesi gereken bir tablodur."

"ALERJİ İLAÇLARIYLA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Özlem Akçay, "Başta alerji sandım, çünkü çevremdeki pek çok kişinin burnu akıyordu. Alerji ilaçlarıyla geçeceğini düşündüm. Ancak uzun süre geçmeyince doktora başvurdum. Meğer burnumdan akan sıvı beyin sıvısıymış. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.